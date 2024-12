In 44enne era stato fermato lo scorso 9 novembre

È stato prosciolto dalle accuse Elanain Sharif, 44enne italo-egiziano arrestato in Egitto lo scorso 9 novembre. La sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale egiziano ha prosciolto Sharif dai capi d’imputazione per incitamento al vizio, uso di internet per commettere un reato e attentato ai principi della moralità della famiglia egiziana, previsti dall’ordinamento giuridico egiziano e legati alla sua precedente attività di attore hard, terminata alcuni anni fa. Lo conferma a LaPresse l’avvocato Alessandro Russo, del foro di Spoleto, che assiste la madre di Sharif (residente a Foligno) e che ha collaborato con la Farnesina, attraverso il Consolato italiano al Cairo, e con il legale egiziano che lo ha rappresentato al processo. È probabile che il procuratore presenterà appello alla sentenza. Intanto, spiega l’avvocato, “entro domani sera dovrebbero rimetterlo in libertà, anche se non sappiamo se dovrà comunque rimanere in Egitto in attesa di un eventuale appello”. Il proscioglimento di Sharif, che da alcuni anni vive a Londra dove è manager in un ristorante, “è un successo del coordinamento dell’operato tra Italia ed Egitto, un lavoro congiunto che per ora ha portato a questo risultato in attesa dell’eventuale ricorso”, aggiunge l’avvocato Russo.

