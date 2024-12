(LaPresse) E’ arrivata la neve sulle Alture del Golan controllate da Israele. La nevicata ha coperto alcuni impianti sciistici rimasti però inattivi visto che si trovano in un’area militare chiusa. Israele ha conquistato le alture del Golan dalla Siria nella guerra mediorientale del 1967 e successivamente le ha annesse, una mossa non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale. La collina sciistica sul Monte Hermon è solitamente una delle principali attrazioni invernali per gli israeliani, ma al momento non è utilizzabile.

