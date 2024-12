Si tratta di Ali al-Batran, gemello di Jumaa deceduto anche lui per via delle condizioni climatiche

Un neonato di appena un mese è morto questa mattina all’ospedale di Al-Aqsa a causa del freddo. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa citando fonti mediche. Ali al-Batran, questo il nome del piccolo, era il gemello di Jumaa al-Batran, morto ieri a causa del freddo in una tenda a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. È il sesto neonato a morire per il freddo in una settimana.

