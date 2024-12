Imprese funebri alla ricerca di terreni per seppellire migliaia di persone

Le imprese funebri in Svezia stanno cercando di acquisire abbastanza terreno per qualcosa che sperano di non dover mai fare: seppellire migliaia di persone in caso di una grave crisi o guerra. La ricerca è il risultato delle raccomandazioni del Segretariato nazionale della Chiesa di Svezia, che riflettono le linee guida per la preparazione alle crisi della Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) e delle Forze armate svedesi.

Le linee guida per la preparazione sono state messe sotto una nuova luce dalla decisione della Svezia di entrare nella NATO e dalle tensioni con la Russia nella regione del Mar Baltico. Secondo le disposizioni della Chiesa, supportate da paragrafi legali nella legge svedese sulle sepolture, le imprese funebri sono responsabili di garantire che ci sia abbastanza terra disponibile per seppellire circa il 5 per cento della popolazione all’interno di una parrocchia, se necessario. La Goteborg Burial Association, che opera nella seconda città più grande della Svezia, sta attualmente cercando di superare la sfida di acquisire almeno 10 acri di terreno per garantire di poter gestire le urgenti sepolture di bare per circa 30.000 morti in caso di guerra. Ciò si aggiunge ad altri 15 acri di terreno necessari per la costruzione di cimiteri per uso regolare a Goteborg.

“Le raccomandazioni significano che abbiamo bisogno di più terreno per i cimiteri e questo è un problema nelle grandi città, dove le risorse di terreno sono scarse per cominciare e non sempre sufficienti a soddisfare le esigenze dei cimiteri anche in periodi di calma e pace”, ha affermato Katarina Evenseth, consulente senior della Goteborg Burial Association.

Insieme al comune locale, che ha il monopolio nel prendere decisioni sull’uso del terreno a Goteborg, l’associazione per le sepolture ha identificato una vasta area adatta alla costruzione di un cimitero su larga scala per lo scopo previsto. Ma un lungo processo di approvazione e costruzione significa che potrebbero volerci circa 10 anni per completarlo, il che pone ulteriori sfide in tempi incerti. Svezia e Finlandia hanno inviato guide aggiornate sulla preparazione civile a novembre con istruzioni su come sopravvivere in guerra. Le guide sono simili a quelle di Danimarca e Norvegia, anche se nessuna menziona la Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata