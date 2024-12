L’esercito israeliano (Idf) ha fatto sapere di aver intercettato i due razzi a lungo raggio lanciati dalla Striscia di Gaza settentrionale verso l’area di Gerusalemme. Non sono stati registrati feriti. Le sirene di allarme aereo hanno risuonato a Beit Shemesh e in numerose città limitrofe, nonché in diverse comunità vicino a Gaza. Denso fumo nero è stato visto salire sopra lo skyline di Gaza vicino al confine con Israele meridionale, mentre i raid dello Stato ebraico nella exclave palestinese sono proseguiti per tutta la giornata. Il Ministero della Salute di Gaza ha riferito che almeno 48 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore dal fuoco israeliano.

