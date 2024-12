La misura dopo i danni a cavi elettrici nel Mar Baltico: ipotesi sabotaggio

(LaPresse) Le autorità finlandesi hanno bloccato una nave legata alla Russia nell’ambito di una inchiesta sui danni a cavi elettrici nel Mar Baltico che hanno provocato interruzioni a una infrastruttura chiave. La Eagle S, che batte bandiera delle Isole Cook, è considerata da Helsinki e dalla Ue come parte della flotta fantasma di petroliere utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina. Il cavo Estlink-2, che porta l’elettricità dalla Finlandia all’Estonia attraverso il Mar Baltico, ha subìto un guasto mercoledì. Per la riparazioni potrebbero occorrere sette mesi, ha fatto sapere il premier estone Kristen Michal che aggiunge: “Le petroliere ombra stanno aiutando la Russia a guadagnare fondi per gli attacchi ibridi”.

