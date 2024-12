I residenti di Mosca si preparano per le celebrazioni del nuovo anno acquistando abeti rossi nei bazar della città. Le bancarelle offrono ai moscoviti una varietà di scelte, dagli abeti rossi russi coltivati nella regione di Perm e in Bashkiria agli abeti e ai pini importati. Secondo i media russi, quest’anno i prezzi medi degli alberi di Capodanno russi sono aumentati del 10%, mentre i prezzi degli alberi importati sono aumentati del 30%. Per le persone che non possono permettersi di comprare un albero ci sono composizioni o rami disponibili per l’acquisto. Secondo i media locali, l’anno scorso nei mercati degli alberi di Mosca sono stati venduti più di 16.000 alberi.

