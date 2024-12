Lo ha annunciato il segretario generale a seguito di una telefonata con il presidente della Finlandia Stubb

Mark Rutte ha assicurato che la “Nato rafforzerà la sua presenza militare nel Mar Baltico”. Il segretario generale dell’organizzazione intergovernativa lo ha annunciato a seguito di una telefonata con il presidente della Finlandia Alexander Stubb, di cui ha riferito su X.

“Ho parlato con Alexander Stubb dell’indagine in corso condotta dalla Finlandia sul possibile sabotaggio dei cavi sottomarini. Ho espresso la mia piena solidarietà e il mio sostegno. La Nato rafforzerà la sua presenza militare nel Mar Baltico”, ha scritto Rutte.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea.

