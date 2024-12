Le esplosioni illuminano il cielo della Striscia di Gaza. Durante la notte il buio ha assunto una tonalità arancione sopra il territorio palestinese. I bombardamenti proseguono mentre Israele e Hamas si accusavano reciprocamente di complicare gli sforzi per il cessate il fuoco che potrebbe concludere la guerra che dura da 14 mesi. La guerra è iniziata quando i militanti guidati da Hamas hanno fatto irruzione attraverso il confine, uccidendo circa 1.200 persone, per lo più civili, e sequestrandone circa 250. Circa 100 ostaggi sono ancora all’interno di Gaza, e si ritiene che almeno un terzo sia morto. L’offensiva aerea e terrestre di Israele ha ucciso più di 45.000 palestinesi, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. L’organizzazione afferma che più della metà delle vittime sono donne e bambini, ma non dice quanti dei morti fossero combattenti. Israele afferma di aver ucciso più di 17.000 militanti, senza fornire prove.

