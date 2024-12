Mosca illuminata dalle luci natalizie e da varie decorazioni festive. La capitale russa si è trasformata in questi giorni di festa e cresce anche l’attesa per le celebrazioni di capodanno. In tanti residenti ne stanno approfittando per fare un giro nelle zone centrali della città. Le temperature sono comprese tra uno e tre gradi, un fenomeno molto insolito per questo periodo dell’anno nella capitale. Tuttavia, queste temperature non dureranno a lungo, e il freddo prevarrà: nella mattina del 1° gennaio secondo le previsioni il termometro scenderà tra i -10 e i -15 gradi. Ogni anno, un gran numero di turisti e residenti locali si recano alle fiere di Capodanno a Mosca, dove possono visitare decine di negozi di souvenir, oltre a giostre e altre attrazioni per bambini.

