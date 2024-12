Almeno 6mila persone sono evase da un carcere di massima sicurezza a Maputo, capitale del Mozambico, mentre il Paese è in balia di disordini e violenze post-elettorali. Trentatré di loro sarebbero morti durante gli scontri con la polizia e l’esercito. Le forze dell’ordine hanno affermato che i prigionieri hanno sottratto le armi agli agenti penitenziari e hanno iniziato a liberare altri detenuti. Secondo il capo della polizia, l’evasione dal carcere centrale di Maputo, situato a 14 km a sud-ovest della città, è avvenuta intorno a mezzogiorno dopo “l’agitazione” di un “gruppo di manifestanti sovversivi” nelle vicinanze. Le immagini che circolano sui social mostrano il momento in cui i reclusi si danno alla fuga e cercano di nascondersi nelle case, mentre altre registrazioni rivelano catture effettuate da militari e guardie carcerarie. Un uomo, ancora con le manette al polso destro, racconta, in un video amatoriale, che si trovava nella sezione disciplinare della prigione e che è stato liberato da altri detenuti.

