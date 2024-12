Centinaia di studenti in Bosnia sono scesi in piazza giovedì in solidarietà con i colleghi serbi che stanno scioperando da settimane dopo il crollo di una tettoia di cemento alla stazione ferroviaria che ha ucciso 15 persone il 1° novembre a Novi Sad. Gli studenti si sono radunati davanti all’ufficio del procuratore capo, lasciando simbolicamente delle lettere sulla porta dell’ufficio per sottolineare: “Gli studenti si aspettano che tu combatta per la legge e la giustizia, senza abusi politici o corruzione”. Molte persone in Serbia attribuiscono il crollo a una corruzione diffusa e a un lavoro approssimativo sulla ristrutturazione dell’edificio, uno dei numerosi megaprogetti infrastrutturali che coinvolgono aziende statali cinesi. I pubblici ministeri hanno arrestato 13 persone per la tragedia di Novi Sad, tra cui un ministro del governo il cui rilascio ha poi alimentato lo scetticismo dell’opinione pubblica sull’onestà delle indagini.

