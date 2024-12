Le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare ulteriormente in questi giorni

(LaPresse) Quattro incendi sono divampati nello Stato di Victoria, in Australia. Le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare in questi giorni. Intanto i vigili del fuoco del secondo Stato più popoloso del Paese si stanno preparando ad affrontare roghi potenzialmente devastanti: hanno lanciato un severo avvertimento alle comunità rurali, invitandole a ritardare gli spostamenti, a lasciare le loro case e a cercare sicurezza nei rifugi. Il più grande incendio non circoscritto ha bruciato 55mila ettari nel Parco Nazionale dei Grampians.

