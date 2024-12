Centinaia di persone hanno partecipato alla Messa di Natale di mezzanotte a Betlemme, in Cisgiordania, officiata dal leader della Chiesa cattolica in Terra Santa, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Betlemme ha celebrato martedì un’altra cupa vigilia nel tradizionale luogo di nascita di Gesù, all’ombra del conflitto a Gaza. Nessun albero di Natale pubblico in piazza della Mangiatoia, niente decorazioni né luci scintillanti com’era stato negli anni precedenti prima della guerra, in segno di rispetto per i palestinesi che soffrono nella Striscia. Le celebrazioni natalizie annuali a Betlemme, condivise tra le confessioni armena, cattolica e ortodossa, sono di solito una grande risorsa per la città, dove il turismo rappresenta il 70% delle entrate annuali, ma in questa stagione le strade sono vuote.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata