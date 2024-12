Problemi per milioni di persone in viaggio per le vacanze

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha autorizzato a volare gli aerei dell’American Airlines dopo un breve stop dovuto a un problema tecnico a livello di sistema. Poco prima delle 7 del mattino, ora della costa orientale Usa, l’autorità di regolamentazione aveva disposto il blocco di tutti i voli American Airlines negli Stati Uniti su richiesta della compagnia aerea dopo che questa aveva segnalato un problema tecnico che riguardava l’intero sistema con milioni di persone in viaggio per le vacanze.

