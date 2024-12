Immagine di repertorio

Al momento risultano essere due le persone disperse

La nave cargo russa Ursa Major è affondata nel Mar Mediterraneo dopo un’esplosione nella sala macchine e due cittadini russi risultano dispersi. Lo ha riferito l’unità di crisi del ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta Interfax. A bordo c’erano 16 membri dell’equipaggio, tutti cittadini russi. Di questi 14 persone sono state portate in salvo al porto di Cartagena. La nave sarebbe affondata in acque internazionali tra Aguilas, nella provincia spagnola di Murcia, e la città di Orano in Algeria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata