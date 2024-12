Il signore della droga Fabio Ochoa Vasquez è stato trasferito in Colombia dopo aver scontato una condanna di oltre 20 in carcere negli Stati Uniti. Ochoa, 67 anni, co-fondatore del cartello di Medellin ed ex luogotenente di Pablo Escobar, fu condannato a più di 30 anni e a una multa di $ 25.000 per aver fatto parte di un’organizzazione che tra il 1997 e il 1999 importava in media 30 tonnellate all’anno di cocaina negli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata