Centcom: "Attacchi mirati contro deposito missili e struttura di comando"

Raid Usa sullo Yemen. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) informano di aver “condotto attacchi aerei di precisione contro un deposito di missili e una struttura di comando e controllo gestiti dagli Houthi sostenuti dall’Iran all’interno del territorio controllato dagli Houthi a Sana’a, il 21 dicembre”.

Centcom: “Attacchi mirati per interrompere e indebolire le operazioni degli Houthi”

Le forze del Centcom, si legge in un post su X, “hanno effettuato gli attacchi mirati per interrompere e indebolire le operazioni degli Houthi, come gli attacchi contro le navi da guerra della Marina statunitense e le navi mercantili nel Mar Rosso meridionale, nel Bab al-Mandeb e nel Golfo di Aden”. “Durante l’operazione”, le forze del Centcom spiegano di aver “abbattuto anche diversi velivoli senza equipaggio d’attacco unidirezionale e un missile da crociera anti-nave sopra il Mar Rosso. L’operazione ha coinvolto risorse dell’Aeronautica e della Marina statunitense, tra cui F/A-18″. “L’attacco riflette l’impegno continuo del Centcom a proteggere il personale statunitense e della coalizione, i partner regionali e la navigazione internazionale”, si legge in conclusione.

