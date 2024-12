Spesso si è trattato di 'lupi solitari' che hanno agito prevalentemente colpendo con armi da taglio in occasioni di eventi pubblici

In Germania torna il terrore degli attacchi sulla folla, in particolare durante i tradizionali mercatini di Natale. A Magdeburgo un uomo a bordo di un’auto si è lanciato sui visitatori del locale mercato di Natale travolgendo i passanti e provocando almeno due morti e diversi feriti. Quello che è stato definito un attacco “terroristico” delle autorità, riporta al tragico attentato del 19 dicembre 2016 al mercato di Natale a Berlino che costò la vita a 12 persone, oltre all’attentatore, e il ferimento di altri 67. Ma non sono solo i mercatini di Natale a essere presi di mira. Più recentemente, si sono registrati anche attacchi di cosiddetti ‘lupi solitari‘ che hanno agito prevalentemente colpendo con armi da taglio in occasioni di eventi pubblici. Qui alcuni degli attacchi più recenti che hanno sconvolto la Germania.

AUTO SULLA FOLLA A MAGDEBURGO – Il 20 dicembre 2024 un’auto, sembra una Bmw scura, si è lanciata sulla folla al mercatino di Natale di Magdeburgo travolgendo le persone. In base alle prime informazioni, l’attacco ha causato almeno due morti, tra cui un bambino e circa 60-70 feriti . Secondo le informazioni delle autorità, si tratta di “terrorismo”. Un uomo è stato arrestato. Secondo la polizia si tratta di un cittadino dell’Arabia Saudita nato nel 1974 che vive in Germania dove fa il medico ed è in possesso di un permesso di soggiorno permanente. L’uomo ha noleggiato l’auto poco prima di compiere l’attacco. La polizia ha anche cercato possibili tracce di esplosivo nell’auto, senza trovarle. Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha guidato per circa 400 metri travolgendo i visitatori del mercatino.

LA TRAGEDIA DI BERLINO – Nell’attacco al mercatino di Natale di Berlino presso la Chiesa della Rimembranza del 19 dicembre 2016, un terrorista islamico si è lanciato con un autoarticolato in mezzo alla folla al mercatino di Natale in Breitscheidplatz nel quartiere di Charlottenburg. Nell’attacco sono morte complessivamente 13 persone – tra le quali l’italiana Fabrizia Di Lorenzo – e almeno altri 67 visitatori del mercato sono rimasti feriti, alcuni in modo grave.L’autore del reato, Anis Amri, inizialmente è riuscito a scappare, ma è stato colpito da agenti di polizia per legittima difesa durante un controllo di routine nel nord Italia il 23 dicembre. L’organizzazione terroristica Stato Islamico (Isis) ha affermato che l’autore del reato aveva agito come un “soldato dello Stato Islamico”.

SOLINGEN – Nella sera del 23 agosto 2024, in occasione delle celebrazioni per il 650esimo anniversario della città di Solingen nel Nord-Reno Vestfalia, un uomo ha aggredito i passanti con un coltello. Nell’attacco sono morte 3 persone e altre 8 sono rimaste ferite, 4 gravemente. L’autore del reato si è dato alla fuga e la polizia ha dato via all’operazione per rintracciarlo predisponendo posti di blocco in in tutto il Paese. Un 15enne è stato arrestato perché sarebbe stato a conoscenza dell’attacco pianificato.

ACCOLTELLAMENTO NELLA FAN-ZONE – Anche i recenti Europei di calcio in Germania sono stati segnati dagli attacchi con coltello. Un attacco, fortunatamente non mortale, è avvenuto nella fan-zone di Stoccarda durante la proiezione della partita tra Repubblica Ceca e Turchia del 26 giugno 2024. Tre persone sono state ferite, prima dell’intervento della polizia che ha arrestato un 25enne siriano. I feriti erano un tedesco e due cittadini turchi.

ATTACCO DURANTE LA PARTITA IN TV – Sempre durante gli Europei, nella serata del 14 giugno 2024, in occasione della partita inaugurale del torneo tra Germania e Scozia, un uomo ha fatto irruzione nel giardino di un’abitazione a Wolmirstedt, in Sassonia-Anhalt, e ha accoltellato diverse persone che si erano riunite per seguire l’incontro in televisione. L’uomo, un 27enne afghano, in precedenza aveva già aggredito e ucciso un connazionale 23enne. In seguito la polizia è intervenuta e ha ucciso l’aggressore.OMICIDIO AL CAMPO SPORTIVO – Nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2024, un 31enne di Francoforte è stato ucciso durante una discussione tra due gruppi sul campo sportivo del VfB Unterliederbach. Un 30enne ha ferito mortalmente la vittima pugnalandola alla parte superiore del corpo. L’autore dell’attacco, anche lui tedesco, si è poi costituito.

POLIZIOTTO UCCISO – Il 31 maggio del 2024 un afghano residente in Germania ha ferito a morte l’agente di polizia Rouven Laur.Nell’attacco con coltello l’uomo ha ferito gravemente anche altre cinque persone. L’attacco era rivolto a Michael Stürzenberger, attivista ‘anti Islam’ e presidente del movimento civile Pax Europa, pochi giorni prima delle elezioni europee. Anche Stürzenberger è rimasto ferito nell’attacco. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia. Il procuratore generale federale che ha condotto le indagini sul caso lo ha classificato come attacco “di motivazione religiosa”.L’attacco di Mannheim ha suscitato forti polemiche a livello nazionale e aperto un dibattito sulle possibili espulsioni dei criminali in Afghanistan.

