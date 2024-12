Decine di sfollati palestinesi nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ammassati con le proprie pentole davanti a una cucina caritatevole per assicurarsi un pasto. I filmati dell’Associated Press mostrano un grande numero di persone, tra cui bambini che piangono e urlano, che cercano di farsi largo tra la folla nel disperato tentativo di ottenere una quantità di riso, l’unico cibo servito. I più piccoli usano le mani per raccogliere gli ultimi chicchi rimasti nelle grandi pentole ormai vuote. L’agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato che le restrizioni israeliane all’ingresso degli aiuti e la violazione della legge nel territorio hanno reso difficile per i convogli di aiuti raggiungere i palestinesi sfollati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata