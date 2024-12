Decine di migliaia di persone hanno affollato le strade nel centro di Seul per chiedere l’immediata estromissione e l’arresto del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol. A poca distanza dalla manifestazione contro il leader del Partito del Potere Popolare, si è radunato anche un gruppo di suoi sostenitori che hanno protestato contro l’impeachment del Parlamento nei suoi confronti. I due gruppi di manifestanti non si sono scontrati e, entrambe le proteste, si sono svolte senza tensioni. Il provvedimento contro Yoon è stato emesso dall’opposizione una settimana fa a causa del decreto di legge marziale che il presidente aveva proposto il 3 dicembre. I suoi poteri presidenziali sono stati successivamente sospesi e la Corte Costituzionale dovrà stabilire se rimuoverlo formalmente dall’incarico o reintegrarlo. Se Yoon venisse destituito, entro 60 giorni si dovranno tenere le elezioni nazionali per scegliere il suo successore.

