In Brasile 22 persone sono morte in un incidente tra un autobus, che trasportava passeggeri e un camion, avvenuto lungo un’autostrada a Minas Gerais, stato nel sud-est del Paese. I vigili del fuoco di Minas Gerais, intervenuti sul posto, hanno dichiarato che altre 13 persone sono state trasportate in ospedali vicino alla città di Teofilo Otoni.

L’autobus era partito da San Paolo e trasportava 45 passeggeri. Le autorità hanno riferito che una gomma dell’autobus si è bucata facendo perdere il controllo del mezzo all’autista. Il bus si è quindi scontrato con un camion. Anche un’auto si è scontrata con l’autobus, ma tutti e tre i passeggeri a bordo sono sopravvissuti, secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco.

Le squadre di soccorso stanno lavorando sul luogo dell’incidente e ci sono ancora altre vittime da rimuovere, ha detto il tenente Alonso dei vigili del fuoco. Il governatore Romeu Zema ha scritto su X di aver ordinato la “piena mobilitazione” del governo di Minas Gerais per assistere le vittime. “Stiamo lavorando per garantire che le famiglie delle vittime siano sostenute per affrontare questa tragedia nel modo più umano possibile, soprattutto perché arriva poco prima di Natale”, ha detto Zema.

