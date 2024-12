In Vietnam un incendio all’interno di un locale ha provocato la morte di almeno 11 persone. L’ingresso del bar è stato avvolto dalle fiamme poco prima di mezzanotte il 18 dicembre, intrappolando i clienti e il personale all’interno dell’edificio a tre piani. Il rogo, probabilmente doloso, è stato spento dopo un’ora dai vigili del fuoco che sono riusciti a trarre in salvo solo sette persone che erano riuscite a scappare rifugiandosi su un balcone. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 51 anni in relazione all’incendio.

