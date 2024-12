Almeno due morti in un incidente aereo a Buenos Aires, in Argentina. Un velivolo privato proveniente da Rio de Janeiro si è schiantato dopo l’atterraggio in un aeroporto alla periferia della capitale, provocando il decesso sul colpo del pilota e del copilota. Le persone che si trovavano all’interno dell’edificio colpito dall’aereo sono state salvate dai vigili del fuoco, i residenti dei palazzi circostanti sono stati evacuati durante lo spegnimento dell’incendio provocato dallo schianto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

