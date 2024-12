Mosca: l'autore dell'attentato è un uzbeko arruolato dall'Ucraina per una ricompensa di 100mila dollari

Due persone sospettate dell’omicidio del generale russo Igor Kirillov e del suo assistente sono state arrestate. Lo ha riferito Kommersant citando fonti informate. I due – viene spiegato – sarebbero stati individuati tramite le telecamere di sorveglianza che hanno registrato un paio di aiuto sospette nei pressi della scena del crimine. Dopo l’assassino”tutti i funzionari dei Paesi Nato che hanno preso la decisione di assistere militarmente l’Ucraina devono essere considerati un legittimo obiettivo militare per lo Stato russo”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

L’autore dell’omicidio è un uzbeko arruolato da servizi Kiev

L’autore dell’omicidio è un cittadino uzbeko di 29 anni che è stato arrestato in un villaggio della regione di Mosca. Lo ha reso noto l’Fsb, il Servizio di sicurezza federale russo. L’uomo – secondo quanto riportato da Ria Novosti – avrebbe dichiarato di essere stato reclutato dai servizi segreti ucraini . La rappresentante ufficiale del comitato investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko ha detto che l’arrestato ha ammesso di essere stato reclutato dai servizi speciali ucraini. Il sospettato avrebbe confessato che che gli era stata promessa una ricompensa di 100mila dollari e assistenza per viaggiare in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

La dinamica

Secondo l’Fsb, su istruzioni dell’Ucraina, il sospetto si è recato a Mosca, dove ha raccolto un ordigno esplosivo fatto in casa. Ha collocato l’ordigno su uno monopattino elettrico e lo ha parcheggiato all’ingresso dell’edificio residenziale in cui viveva Kirillov. Poi ha noleggiato un’auto per monitorare il luogo e ha installato una telecamera che ha trasmesso la scena in livestreaming ai suoi responsabili nella città centrale ucraina di Dnipro. Quando Kirillov è stato visto uscire dall’edificio, il sospetto ha fatto esplodere la bomba. Il sospetto rischia una condanna fino all’ergastolo,

Cremlino: “Terrorismo da parte di Kiev”

L’ordine dell’attacco terroristico contro il generale Igor Kirillov è stato dato “dal regime di Kiev che “non disdegna tali metodi di lavoro”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass. “I nostri servizi speciali stanno lavorando in modo efficiente e rapido – ha aggiunto – è ovvio chi sono gli organizzatori di questo atto terroristico. Il regime di Kiev non disdegna metodi di lavoro terroristici”.

Kiev aumenta misure di sicurezza

Il giorno dopo l’assassino del generale il Servizio di sicurezza ucraino ha reso noto di condurre misure di controspionaggio (sicurezza) pianificate nel distretto Pechersk di Kiev, in particolare nel quartiere governativo della capitale”. Lo scrive la stessa Sbu su Telegram. L’obiettivo – viene spiegato – è quello di “verificare la protezione antisabotaggio delle strutture statali, nonché rafforzare la sicurezza dei residenti della capitale e delle persone soggette alla sicurezza statale”.

