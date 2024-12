Una sparatoria, seguita da un violento incidente d’auto martedì sera, in un’area periferica a nord di Baltimora, hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre nove. Gli spari sono stati segnalati in tutto il quartiere vicino al luogo in cui l’auto si è schiantata all’esterno di un’impresa di pompe funebri, ha detto il capo della polizia della contea di Baltimora Robert McCullough in una conferenza stampa. McCullough ha fornito pochi dettagli sulle circostanze della sparatoria, ma ha detto che gli investigatori ritengono che sia stata mirata e isolata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata