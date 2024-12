Da stasera verrà imposto un coprifuoco tra le 22.00 e le 4.00 di ogni notte

Un coprifuoco notturno entrerà in vigore questa sera mentre le autorità cercano di stabilizzare Mayotte dopo il ciclone Chido, la tempesta più intensa che abbia colpito l’arcipelago francese dell’Oceano Indiano negli ultimi 90 anni. Il coprifuoco sarà in vigore tra le 22.00 e le 4.00 di ogni notte, nel tentativo di impedire il saccheggio degli edifici danneggiati.

Sale a 22 il bilancio ufficiale dei morti

Nel frattempo, il bilancio ufficiale dei morti è salito a 22, con oltre 1.400 feriti di cui 48 in condizioni critiche, secondo l’ultimo rapporto dell’ospedale di Mayotte citato da Ambdilwahedou Soumaila, sindaco della capitale Mamoudzou. Tuttavia, le autorità temono che centinaia e forse migliaia di persone siano morte. “Il bilancio reale di coloro che sono stati spazzati via dal fango, dal vento e dalla latta delle baraccopoli non sarà mai noto”, ha detto la senatrice di Mayotte Estelle Youssouffa, “questa popolazione fatta di migranti senza documenti è la principale vittima di questa tragedia perché temeva di andare nei rifugi”. Youssouffa ha condiviso il racconto straziante di un imam con cui ha parlato ieri, che le ha riferito di aver seppellito più di 30 persone in un solo giorno a La Vigie, un insediamento di fortuna.

Si temono 200 volontari dispersi Milano

“Il ciclone Chido, con venti fino a 220 chilometri all’ora, ha devastato il territorio francese d’oltremare di Mayotte. Si teme che più di 200 volontari della Croce rossa siano dispersi”. Lo scrive in un post su X la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc).

