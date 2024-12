Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato che l'accordo è prossimo

Dopo mesi di stallo, ci sono nuovi segnali che Israele e Hamas potrebbero avvicinarsi a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Un alto funzionario palestinese coinvolto nei negoziati indirettamente ha detto alla Bbc che i colloqui si trovano in una “fase decisiva e finale”. Il funzionario ha delineato un piano in tre fasi che prevede il rilascio, entro i primi 45 giorni, dei civili e delle soldatesse tenuti in ostaggio a Gaza, e il ritiro delle forze israeliane dai centri urbani, dalla strada costiera e dalla striscia di terra strategica lungo il confine con l’Egitto. Gli sfollati potrebbero poi fare ritorno nel nord della Striscia di Gaza. Una seconda fase comporta la liberazione degli ostaggi rimasti e il ritiro delle truppe, prima che la terza fase ponga fine alla guerra.

‘Netanyahu verso il Cairo per tregua’, ufficio nega

L’ufficio del primo ministro israeliano ha negato che Benjamin Netanyahu sia in viaggio verso il Cairo per un accordo di cessate il fuoco a Gaza. “Contrariamente all’ondata di voci, il primo ministro Netanyahu non è al Cairo e non ci sono novità riguardo al defunto Eli Cohen“, ha scritto sui social il portavoce Omer Dostri, smentendo anche quanto circolato sui social secondo cui i resti dell’ex spia Eli Cohen sarebbero stati rimpatriati dalla Siria.

Casa Bianca: “Siamo vicini a tregua a Gaza”

La tregua a Gaza si starebbe avvicinando. È quanto afferma John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa. “Crediamo che ci stiamo avvicinando a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza”, ha detto il funzionario a Fox News. “Crediamo, e gli israeliani lo hanno detto, che ci stiamo avvicinando, e non c’è dubbio, ci crediamo, ma siamo anche cauti nel nostro ottimismo”, ha detto ancora Kirby, “si siamo già trovati in questa posizione in cui non siamo stati in grado di arrivare al traguardo”.

