Yang Tengbo si proclama innocente: "Colpa del clima politico"

Vietato l’ingresso nel Regno Unito a Yang Tengbo, noto anche come Chris Yang, presunta spia cinese legata da rapporti d’affari al principe Andrea. Un tribunale britannico per l’immigrazione ha confermato la decisione in una sentenza che ha rivelato come il cittadino cinese avesse sviluppato un rapporto così stretto con Andrea da essere invitato alla festa di compleanno del principe. Secondo la sentenza, i funzionari governativi temono che l’uomo avesse abusato della sua influenza, visto che il principe all’epoca dei fatti era sottoposto a “notevoli pressioni”. Le autorità britanniche ritengono che Tengbo lavorasse per conto del Dipartimento del Lavoro del Fronte Unito, un braccio del Partito Comunista Cinese utilizzato per influenzare entità straniere. Secondo la decisione del tribunale, l’uomo d’affari “era in grado di generare relazioni tra alti funzionari cinesi e figure di spicco del Regno Unito che potrebbero essere sfruttate per scopi di interferenza politica da parte dello Stato cinese”.

Yang Tengbo, chi è la presunta spia cinese

Tengbo, 50 anni, ha lavorato come funzionario pubblico in Cina prima di venire nel Regno Unito come studente nel 2002. Ha conseguito un master in amministrazione pubblica e politiche pubbliche presso l’Università di York prima di avviare un’attività di consulenza per le aziende britanniche sulle loro operazioni in Cina. Nel 2013 gli è stato concesso il diritto di vivere e lavorare nel Regno Unito a tempo indeterminato. Sebbene non abbia fatto del Paese la sua residenza permanente, Tengbo ha detto alle autorità di trascorrere una o due settimane al mese nel Regno Unito che considera la sua “seconda casa”. Il 6 novembre 2021 è stato fermato mentre entrava nel Paese e gli è stato ordinato di consegnare il suo cellulare e altri dispositivi digitali sui quali le autorità hanno trovato una lettera di un consigliere senior di Andrea che confermava che era autorizzato ad agire per conto del principe in relazione a potenziali partner e investitori in Cina. “Spero anche che le sia chiaro il suo punto di vista sul mio principale e sulla sua famiglia”, aveva scritto il consigliere di Andrea nella lettera, “non dovrebbe mai sottovalutare la forza di questo rapporto. Al di fuori dei suoi più stretti confidenti interni, lei siede in cima a un albero su cui molte, moltissime persone vorrebbero stare”. La lettera continuava descrivendo come avevano trovato un modo per aggirare gli ex segretari privati del principe e altre persone di cui non ci si fidava completamente. “Sotto la sua guida, abbiamo trovato un modo per far entrare e uscire dalla casa di Windsor le persone interessate senza essere notati”, continuava la lettera. Andrea vive a Royal Lodge, una storica tenuta di campagna vicino al Castello di Windsor, a ovest di Londra.

Tengbo: “Non sono una spia, sono vittima del clima politico”

“A causa dell’elevato livello di speculazioni e di false dichiarazioni nei media e altrove, ho chiesto al mio team legale di rivelare la mia identità. Non ho fatto nulla di sbagliato o illegale e le preoccupazioni sollevate dal Ministero dell’Interno nei miei confronti sono infondate. La descrizione diffusa di me come ‘spia’ è del tutto falsa”. È quanto ha affermato in una nota Tengbo. “Il clima politico è cambiato e, sfortunatamente, ne sono caduto vittima. Quando le relazioni sono buone e si cercano investimenti cinesi, sono il benvenuto nel Regno Unito. Quando le relazioni si inaspriscono, si assume una posizione anti-Cina e vengo escluso”, aggiunge, “sono un imprenditore indipendente che si è fatto da sé e ho sempre cercato di promuovere partnership e costruire ponti tra Oriente e Occidente. Ho dedicato la mia vita professionale nel Regno Unito a costruire legami tra aziende britanniche e cinesi. Le mie attività hanno contribuito a portare centinaia di milioni di sterline di investimenti nel Regno Unito”. E conclude: “Ho costruito la mia vita privata nel Regno Unito per oltre due decenni e amo il paese come la mia seconda casa. Non farei mai nulla che possa danneggiare gli interessi del Regno Unito“.

Starmer: “Preoccupati da sfida posta dalla Cina”

“Naturalmente siamo preoccupati per la sfida che la Cina pone“. Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer, rispondendo a una domanda sui legami tra Tengbo e il principe Andrea. “Come sapete, ho avuto un incontro con il presidente cinese solo poche settimane fa”, ha aggiunto Starmer, “il nostro approccio è di impegno, di cooperazione dove è necessario cooperare, in particolare per esempio su questioni come il cambiamento climatico, di contestare dove dobbiamo e dove dovremmo, in particolare su questioni come i diritti umani, e di competere quando si tratta di commercio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata