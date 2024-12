È destinato ad aggravarsi il bilancio delle vittime del ciclone Chido nel territorio di Mayotte, arcipelago dell’Oceano Indiano tra il Madagascar e la costa del Mozambico, regione della Francia. L’arcipelago, come mostrano le immagini, ha subito gravi danni, anche alle infrastrutture pubbliche tra cui l’aeroporto e, il passaggio del ciclone ha raso al suolo interi quartieri mettendo fuori uso le forniture di elettricità. Secondo le autorità dell’isola, al momento è di diverse centinaia di morti ma potrebbe raggiungere le migliaia. Le operazioni sul territorio sono complicate per via della posizione e della situazione economica del Paese: il governo francese ha inviato squadre di soccorritori e rifornimenti. La perturbazione è considerata una delle più forti che abbia colpito Mayotte negli ultimi 90 anni.

