L’ex calciatore Mikheil Kavelashvili, 53 anni, è stato eletto presidente della Georgia. Il partito al governo, Sogno Georgiano, ha quindi rafforzato la sua posizione in parlamento attirando le critiche dell’opposizione che considera questo risultato un duro colpo alle aspirazioni europee del Paese e una vittoria per la Russia. Sogno Georgiano ha giurato di voler continuare a spingere verso l’adesione all’Ue ma anche di voler ripristinare i legami con la Russia. Recentemente, infatti, ha approvato leggi simili a quelle utilizzate dal Cremlino per reprimere la libertà di parola e i diritti Lgbtq+.

