Le organizzazioni Oikeutta Elaimille e Humane Society International mostrano che cosa accade in tre allevamenti di animali da pelliccia nella Finlandia occidentale. Le immagini, realizzate durante “un’indagine sotto copertura”, fanno vedere le condizioni in cui vivono diverse specie tra cui volpi rosse e volpi artiche. Gli animali sono costretti in gabbie di piccola dimensione e presentano ferite in diverse zone del corpo. Il FIFUR, un gruppo finlandese di allevatori, ha criticato i video e ha affermato che gli addetti “curano i loro animali non appena si accorgono di eventuali problemi di salute”. Secondo i dati più recenti – riportati da Associated Press – si stima che nell’Unione europea siano attivi circa mille allevamenti di animali da pelliccia con 7,7 milioni di capi realizzati. Si ritiene, inoltre, che a partire dal 2023, Polonia, Grecia e Finlandia saranno i principali produttori.

