Centinaia di persone hanno protestato davanti al Parlamento a Tbilisi nel giorno in cui l’ex calciatore Mikheil Kavelashvili si appresta a diventare presidente della Georgia. Kavelashvili, cofondatore del partito Potere Popolare, viene nominato Capo di Stato mentre il partito al governo consolida la sua presa in quello che l’opposizione definisce un duro colpo alle aspirazioni europee del Paese e una vittoria per la Russia. Kavelashvili – 53enne ex attaccante, tra le altre, di Manchester City e Dinamo Tbilisi – è pronto a sostituire la presidente filo-occidentale Salome Zourabichvili, presente alle proteste fuori dal Parlamento. Zourabichvili è presidente dal 2018 e ha giurato di rimanere in carica dopo la fine del suo mandato di sei anni, lunedì scorso, definendosi come l’unica leader legittima fino a quando non si terranno nuove elezioni.

