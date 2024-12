Incontro ad Ankara tra il presidente turco Recep Tayyp Erdogan e il segretario di Stato Antony Blinken. Al centro del vertice gli ultimi sviluppi in Siria. Il diplomatico americano ha ribadito l’importanza che “tutti gli attori in Siria rispettino i diritti umani, sostengano il diritto umanitario internazionale e adottino tutte le misure possibili per proteggere i civili, compresi i membri delle minoranze”. Blinken ha inoltre sottolineato l’importanza di facilitare il flusso di assistenza umanitaria a tutti coloro che ne hanno bisogno e ha sottolineato che i siriani sfollati continueranno ad aver bisogno di protezione. Infine, il segretario di Stato ha discusso “dell’urgente necessità” di concludere un accordo di cessate il fuoco a Gaza che garantisca il rilascio degli ostaggi e aumenti l’assistenza umanitaria ai civili palestinesi vulnerabili.

