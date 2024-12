Il Segretario di Stato americano Antony Blinken a margine della visita in Turchia, dove ha incontrato il presidente Erdogan e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo sulle soluzioni in Siria dopo la caduta del governo di Bashar Assad. “C’è un ampio accordo su ciò che vorremmo vedere in futuro, a partire dal governo provvisorio in Siria, che sia inclusivo e non settario, che protegga i diritti delle minoranze e delle donne” e che non ‘rappresenti alcun tipo di minaccia per i vicini della Siria’, ha dichiarato Blinken durante le dichiarazioni congiunte con il ministro degli Esteri. Blinken ha anche affermato che è imperativo proseguire gli sforzi per tenere sotto controllo l’estremismo dello Stato Islamico. Il ministro degli Esteri turco ha detto che i due hanno discusso dei modi per stabilire la prosperità in Siria e porre fine al terrorismo nel Paese. Blinken ha aggiunto: “Siamo molto concentrati sulla Siria, molto concentrati sull’opportunità che ora è davanti a noi e al popolo siriano di uscire dalle catene di Bashar al-Assad per passare a un futuro diverso e migliore per il popolo siriano, un futuro che il popolo siriano decide da solo”. Al centro dell’incontro anche la situazione a Gaza “Abbiamo discusso dell’opportunità di tentare finalmente di completare l’accordo di cessate il fuoco per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco. Nelle ultime due settimane abbiamo visto segnali più incoraggianti che questo è possibile” ha concluso Blinken.

