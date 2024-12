Sono oltre 50 le vittime degli attacchi israeliani contro un’area residenziale nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza. Lo riferisce l’ufficio stampa del governo di Gaza spiegando che il quartiere residenziale aveva molti condomini che ospitavano decine di civili, bambini, donne e sfollati. Nelle immagini riprese dall’Associated Press dopo l’attacco si vede la folle corsa in ospedale per salvare i feriti del raid portati nei due ospedali della Striscia di Gaza, quello di al-Awda nel nord e quello di al-Aqsa nel centro di Gaza.

