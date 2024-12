“Nelle ultime due settimane abbiamo visto segnali più incoraggianti sul fatto che un cessate il fuoco è possibile” nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, incontrando il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Fidan ha detto che i due hanno discusso dei modi per stabilire la prosperità in Siria e porre fine al terrorismo nel Paese. “Nei miei colloqui con il Presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan e con il Ministro Fidan, abbiamo parlato dell’imperativo che Hamas dica sì al possibile accordo, per contribuire finalmente a porre fine a questa situazione”, ha detto Blinken che ha poi concluso: “Apprezziamo molto il ruolo che la Turchia può svolgere nell’usare la sua voce con Hamas per cercare di portare a termine questo accordo”.

