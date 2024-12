Ancora proteste davanti al Parlamento di Seul, in Corea del Sud, dove migliaia di persone si sono radunate per manifestare il proprio dissenso contro il presidente Yoon Suk Yeol che dieci giorni fa aveva deciso di imporre la legge marziale (durata solo sei ore). Domani il parlamento è chiamato a votare la mozione di impeachment presentata dai partiti di opposizione (la seconda da quando sono scoppiate le proteste). La mozione verrà votata sabato alle 17 locali, le nove del mattino in Italia.

