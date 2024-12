Ma ora anche il suo partito, al governo, si dice favorevole alla mozione di impeachment

Rifiuta l’ipotesi di dimissioni anticipate il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, che in un discorso televisivo ha difeso il suo decreto che, lo scorso 3 dicembre, ha stabilito la legge marziale nel Paese, poi ritirata poche ore dopo in seguito a un voto del parlamento. “Combatterò fino alla fine per impedire che le forze e i gruppi criminali che sono stati responsabili della paralisi del governo del Paese e dello sconvolgimento dell’ordine costituzionale della nazione minaccino il futuro della Repubblica di Corea”, ha detto Yoon.

Leader partito al governo: “Sostegno a impeachment Yoon”

Dura la reazione del resto della politica coreana, che aveva auspicato le dimissioni volontarie del presidente e che ora, con ogni probabilità, voterà l’impeachment nei suoi confronti. Oggi, infatti, anche il leader del partito del Potere Popolare (PPP) al governo, Han Dong-Hoon, ha espresso il suo sostegno a favore della mozione di impeachment nei confronti di Yoon, anche lui membro del PPP. “Le funzioni del presidente devono essere rapidamente chiarite e sospese attraverso il processo di impeachment”, ha detto Han ai giornalisti all’Assemblea nazionale, “il nostro partito deve sostenere l’impeachment come linea di partito”. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Sabato scorso, durante la votazione a una prima mozione di impeachment per Yoon, i parlamentari del PPP avevano lasciato l’aula, impedendo così alla mozione di raggiungere il quorum di 200 parlamentari votanti su 300.

