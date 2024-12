Israele inizia a ritirare le truppe dal sud del Libano in seguito all'accordo di cessate il fuoco

Resta ancora alta la tensione in Medio Oriente: nella notte, a sud di Gerusalemme, un attacco terroristico che ha preso di mira un autobus ha ucciso un 12enne e ferito diverse persone. In Libano, però, Israele sta iniziando a ritirare le truppe dal sud del Paese in seguito all’accordo di cessate il fuoco con Hezbollah. In Siria, intanto, prosegue la transizione dopo la presa di potere da parte dei ribelli di HTS, e la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, dice che la caduta di Assad è frutto di un piano degli Usa e di Israele. Ecco tutte le notizie di oggi dal Medioriente IN AGGIORNAMENTO

Wsj: ok Hamas a truppe israeliane a Gaza durante la tregua

Mediatori arabi hanno rivelato al Wall Street Journal che Hamas ha ceduto a una richiesta fondamentale per un potenziale accordo di cessate il fuoco con Israele, ovvero quella di consentire alle truppe israeliane di rimanere nella Striscia di Gaza durante la tregua, su base temporanea. Le due parti stanno valutando un cessate il fuoco di 60 giorni in cui verrebbero rilasciati fino a 30 ostaggi, tra cui cittadini statunitensi. In cambio, Israele rilascerebbe i prigionieri palestinesi e consentirebbe l’ingresso di maggiori quantità di aiuti umanitari a Gaza.

Media: 37 morti in bombardamenti Israele su Gaza

Almeno 37 persone sono state uccise nella notte dai bombardamenti lanciati dall’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il corrispondente di Al Jazeera. Di questi, 15 sono stati uccisi in un raid che ha colpito una casa a ovest del campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, e altri 12 sono morti in un attacco di droni sul personale sanitario a ovest delle città di Khan Yunis e Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. In 6, tra cui bambini, sono stati uccisi in un bombardamento dell’Idf contro un edificio residenziale in Al-Jalaa Street, a ovest di Gaza City.

Morto 12enne colpito in attacco a Gerusalemme

È morto il ragazzino di 12 anni colpito in un attacco terroristico in Cisgiordania. Lo ha comunicato l’ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme, citato da Times of Israel. Il minore è morto a causa delle gravi ferite riportate nella sparatoria che ha preso di mira un autobus israeliano che viaggiava su un’autostrada. In una nota l’ospedale afferma che il 12enne è stato trasportato al reparto traumatologico in condizioni critiche e che i medici hanno dovuto dichiararne il decesso dopo intensi tentativi di salvarlo.

Attacco terroristico a Gerusalemme, diversi feriti

Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni, in un presunto attacco terroristico che ha preso di mira un autobus in viaggio su un’autostrada della Cisgiordania a sud di Gerusalemme. Lo affermano i soccorsi locali, citati da Times of Israel. L’autobus diretto a Gerusalemme stava viaggiando sulla Route 60 dall’area di Etzion Bloc quando è stato colpito da colpi d’arma da fuoco, secondo una fonte militare. L’aggressore è riuscito a fuggire ed è ancora in libertà. L’Idf afferma che le truppe stanno allestendo posti di blocco mentre circondano Betlemme.

