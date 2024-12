Il ministero della Difesa russo: "Ci sono feriti, nessun danno all'aeroporto militare"

Stamattina l’Ucraina “ha lanciato un attacco missilistico con armi occidentali di alta precisione contro l’aeroporto militare di Taganrog, nella regione di Rostov“. È quanto riferisce il ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che “durante le indagini è stato stabilito in modo affidabile che sono stati utilizzati 6 missili balistici Atacms di fabbricazione americana”. Secondo quanto riferito da Mosca, 2 dei missili sono stati abbattuti e gli altri 4 sono stati deviati da sistemi elettronici.

Il ministero russo della Difesa ha aggiunto che “a seguito della caduta di frammenti di missili, ci sono feriti fra il personale”, ma ha aggiunto che non sono stati danni di grave entità. “Due edifici nell’area tecnica del campo d’aviazione e tre unità di veicoli militari, così come auto civili nel parcheggio adiacente al campo d’aviazione, hanno riportato danni lievi (cioè tagli da schegge)”, ha riferito il ministero.

Cremlino: “L’attacco non resterà senza risposta”

L’attacco missilistico condotto dall’Ucraina con missili Atacms su un aeroporto militare a Taganrog non rimarrà senza risposta. Lo ha dichiarato il ministero russo della Difesa, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Questo attacco da parte di armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza risposta e verranno prese misure appropriate”, ha fatto sapere. Precedentemente il ministero aveva riferito che stamattina l’Ucraina “ha lanciato un attacco missilistico con armi occidentali di alta precisione contro l’aeroporto militare di Taganrog, nella regione di Rostov”.

Mosca: “No danni ad aeroporto militare”

Non ci sono stati danni significati nell’attacco delle forze armate ucraine con missili Atacms all’aeroporto militare russo di Taganrog nella regione di Rostov. Lo rende noto il ministero della Difesa russo spiegando che “due edifici sul territorio dell’aerodromo, tre unità di veicoli militari, nonché veicoli civili nel parcheggio adiacente hanno subito lievi danni dovuti alle schegge”

