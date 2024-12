Il magnate 93enne voleva trasferirlo solo al primogenito Lachlan. Si dice deluso dalla sentenza e farà ricorso

Il ‘commissioner’ del Nevada Edmund Gorman Jr ha bocciato il tentativo di Rupert Murdoch di modificare il trust di famiglia per lasciare al figlio maggiore Lachlan il controllo del suo impero mediatico e consolidare la linea editoriale di destra di Fox News. Lo riferisce il New York Times che ha avuto accesso ai documenti depositati in tribunale. Il commissioner Gorman, al quale spettava la decisione, nei documenti depositati sabato ha concluso che Rupert Murdoch e il figlio Lachlan, che attualmente è a capo di Fox News e di News Corp., hanno agito in “cattiva fede” nel loro tentativo di emendare il trust, che dividerà equamente il controllo dell’azienda di famiglia tra i quattro figli adulti del magnate dell’editoria, Lachlan, James, Elisabeth e Prudence, dopo la sua morte.

Secondo quanto scritto dal commissioner Gorman nelle 96 pagine del documento, il piano per cambiare le regole del trust appare come una “farsa attentamente elaborata” per “consolidare in modo permanente i ruoli esecutivi di Lachlan Murdoch” all’interno dell’impero “indipendentemente dagli impatti che tale controllo avrebbe avuto sulle aziende o sui beneficiari” del trust di famiglia. Uno dei legali di Rupert Murdoch, Adam Streisand, ha detto al New York Times di essere deluso dalla sentenza e di volere presentare ricorso. I legali di James, Elisabeth e Prudence Murdoch non hanno per ora commentato la sentenza.

La battaglia per il trust di famiglia non riguarda il patrimonio di Rupert Murdoch, che non sta tentando di diminuire le quote finanziarie dei suoi figli nella società, ma piuttosto il controllo futuro del potente impero mediatico conservatore, che comprende Fox News, il Wall Street Journal, il New York Post e importanti quotidiani e canali televisivi in Australia e Gran Bretagna. Per il 93enne Rupert Murdoch, l’unico tra i suoi figli in grado di preservare la linea editoriale dell’impero, in particolare di Fox News, è il figlio Lachlan, laddove gli altri figli avevano espresso, in particolare James, la volontà di modificare questa linea.

