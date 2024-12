Joe Biden ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo che i ribelli, guidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad, in Siria. “Alcuni dei gruppi ribelli che hanno sconfitto Assad hanno un triste curriculum di terrorismo e di violazioni dei diritti umani. Abbiamo preso nota delle dichiarazioni dei leader di questi gruppi e ora stanno dicendo cose giuste. Ma quando si assumeranno maggiori responsabilità, valuteremo non solo le loro parole ma anche le loro azioni. E siamo consapevoli che ci sono americani in Siria”, ha detto il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata