I soccorritori scavano tra le macerie. Il Premier Schoof: "Sconvolto dal crollo, i miei pensieri alle vittime"

Un’esplosione ha devastato un condominio e distrutto cinque appartamenti a Tarwekamp, nella città dei Paesi Bassi dell’Aia. Secondo i soccorritori fino a 20 persone sono intrappolate sotto le macerie. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Il sindaco Van Zanen ha riferito che tra i feriti c’è un bambino di 4 anni. L’esplosione ha causato un incendio che i vigili del fuoco stanno cercando di domare.

Una fila di ambulanze è stata vista in attesa nelle vicinanze dell’esplosione. I residenti del quartiere nord-orientale di Mariahoeve a L’Aia hanno sentito prima dell’alba un enorme boato e delle urla. Una donna ha raccontato ai media locali di aver pensato a un terremoto. Le autorità olandesi hanno inviato sul posto una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, con quattro cani addestrati a trovare le vittime sotto le macerie. La squadra era già stata utilizzata durante il devastante terremoto in Turchia del 2023.

Premier Schoof: “Sconvolto da crollo a L’Aia, miei pensieri a vittime”

“Sono sconvolto dalle terribili immagini del crollo di un appartamento all’Aia. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, a tutte le persone coinvolte e ai soccorritori che stanno lavorando sul posto”. Lo scrive in un post sul social X il premier dei Paesi Bassi, Dick Schoof. “Mi sono messo in contatto questa mattina con il sindaco Jan van Zanen di e gli ho offerto tutto l’aiuto necessario a nome del gabinetto”, ha aggiunto.

Geschokt door de vreselijke beelden van een ingestorte flat in Den Haag. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, alle andere betrokkenen en de hulpverleners die nu ter plekke bezig zijn. Ik heb vanmorgen contact gehad met burgemeester Van Zanen van @GemeenteDenHaag en hem… — Dick Schoof (@MinPres) December 7, 2024

Polizia cerca auto vista allontanarsi da luogo esplosione

Questa mattina a L’Aia un’auto si è allontanata “ad altissima velocità” dal luogo in cui si è verificata un’esplosione in una palazzina. La polizia sta cercando l’auto e sta raccogliendo informazioni da chiunque l’abbia vista. Lo fa sapere la stessa polizia olandese sui social.

Famiglia reale: “Pensieri a vittime di esplosione”

La famiglia reale olandese ha espresso sentimenti di vicinanza alle vittime dell’esplosione di una palazzina avvenuta questa mattina a L’Aia. “I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti all’Aia dopo l’esplosione e l’incendio di questa mattina”, compresi coloro che “temono per la sorte dei loro cari”, hanno affermato il re Willem-Alexander e la regina Maxima in un comunicato.

