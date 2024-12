Caos in Parlamento prima del voto per l’impeachment nei confronti del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, quando quasi tutti i deputati del suo partito Potere Popolare hanno lasciato l’aula. Sebbene la votazione possa ancora aver luogo, senza i voti di alcuni membri del PPP potrebbero non essere raggiunti i 200 voti necessari perché il provvedimento venga approvato. Solo il parlamentare del PPP Ahn Cheol-soo è rimasto, dichiarando pubblicamente che avrebbe votato a favore. Ira dei parlamentari dell’opposizione che hanno urlato ai deputati del partito al governo di Yoon Suk Yeol: “Traditori, tornate dentro”.

