Ok all'intesa tra Sud America e Ue

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato nella conferenza stampa al termine del vertice con i leader del Mercosur a Montevideo. “Abbiamo concluso i negoziati per l’accordo Ue-Mercosur. Segna l’inizio di una nuova storia. Ora non vedo l’ora di discuterne con i paesi dell’Ue. Questo accordo funzionerà sia per le persone che per le aziende. Più posti di lavoro. Più scelte. Prosperità condivisa”.

“Questo accordo è una vittoria per l’Europa. 60.000 aziende esportano oggi verso il Mercosur, 30.000 di queste sono piccole e medie imprese. Beneficiano di tariffe ridotte, procedure doganali più semplici e accesso preferenziale ad alcune materie prime essenziali. Ciò creerà enormi opportunità commerciali e ai nostri agricoltori, vi abbiamo ascoltato, ascoltiamo le vostre preoccupazioni e stiamo agendo di conseguenza. Questo accordo include solide garanzie per proteggere i vostri mezzi di sostentamento”, ha spiegato von der Leyen nella conferenza stampa al termine del vertice con i leader del Mercosur a Montevideo. “L’accordo Ue-Mercosur è il più grande accordo di sempre quando si tratta di protezione dei prodotti alimentari e delle bevande dell’UE, oltre 350 indicazioni geografiche proteggono tali prodotti. E inoltre, i nostri standard sanitari e alimentari europei rimangono intoccabili”, ha rimarcato.

La presidente della Commissione Ue ha poi spiegato che “questo accordo non è solo un’opportunità economica, è una necessità politica. Siamo partner con idee simili. Abbiamo regole comuni. Abbiamo una storia e una cultura interconnesse”. “Crediamo entrambi che apertura e cooperazione siano i veri motori del progresso e della prosperità. So che forti venti soffiano nella direzione opposta, verso l’isolamento e la frammentazione, ma questo accordo è la nostra risposta chiara. Siamo insieme su un palcoscenico globale come partner”, ha aggiunto von der Leyen.

L’accordo con il Mercosur “farà risparmiare alle nuove aziende 4 miliardi di euro di dazi all’esportazione all’anno, espandendo al contempo il nostro mercato e aprendo nuove opportunità di crescita e posti di lavoro da entrambe le parti”, ha poi spiegato von der Leyen.

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.

It marks the beginning of a new story.

I now look forward to discussing it with EU countries.

This agreement will work for people and businesses.

More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 6, 2024