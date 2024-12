Più di 23.000 fucili, pistole, revolver, mortai, lanciagranate e varie armi modificate sequestrate a gruppi criminali in Colombia sono state fuse per essere trasformate in elementi metallici che saranno utilizzati come materiale da costruzione. Il generale Hugo López Barreto, capo delle forze militari congiunte del Paese, ha dichiarato che si tratta di un anno “storico”, in cui 50.000 armi sono state fatte a pezzi e riutilizzate come materie prime. I soldati hanno sorvegliato il treno carico di armi che ha viaggiato dalla capitale Bogotà a una fornace privata a Nobsa.

