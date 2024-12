Il gigantesco albero è sormontato da una scintillante stella Swarovski composta da 3 milioni di cristalli

Cinquantamila luci multicolori illuminano l’iconico albero di Natale del Rockefeller Center, incantando migliaia di spettatori riuniti per celebrare la tradizione annuale di New York. Quest’anno, il gigantesco abete rosso, alto 74 piedi, proviene dalla cittadina di West Stockbridge, in Massachusetts.

Sormontato da una scintillante stella Swarovski composta da 3 milioni di cristalli, l’albero è stato abbattuto e trasportato a Center Plaza il mese scorso, dove ora risplende in tutta la sua maestosità. Sarà possibile ammirarlo fino a metà gennaio, portando luce e magia nel cuore della città durante le festività.

