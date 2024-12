L'Esecutivo sfiduciato in Aula. Il presidente Macron punta a trovare un nuovo premier entro le prossime ore

Sul governo di Michel Barnier è calato il sipario dopo appena tre mesi. Come da previsione, è stata approvata la mozione di sfiducia depositata dalla coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire. Hanno votato a favore 331 deputati, 289 i contrari. Un esito che non è mai stato in discussione, dal momento che il Rassemblement National di Marine Le Pen aveva dichiarato di essere pronto a votare la mozione insieme alla gauche. E che fa precipitare la Francia in una crisi istituzionale e economica. IN AGGIORNAMENTO

Macron riceverà nelle prossime ore i presidenti delle Camere

Dopo l’incontro con il premier Michel Barnier, che rassegnerà le dimissioni dopo essere stato sfiduciato ieri sera dall’Assemblée Nationale, il presidente francese Emmanuel Macron riceverà intorno alle 12:15 la presidente dell’Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet, e alle 15 il presidente del Senato, Gérard Larcher. Lo riportano i media francesi.

Barnier arrivato all’Eliseo per presentare dimissioni a Macron

Il primo ministro francese Michel Barnier è appena arrivato all’Eliseo per presentare le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Lo riferiscono i media francesi.

Barnier atteso alle 10 all’Eliseo per le dimissioni

All’indomani della mozione di sfiducia che ha messo fine all’esperienza del suo governo, il premier francese Michel Barnier è atteso questa mattina alle 10 all’Eliseo per presentare le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Il Capo dello Stato parlerà questa sera alle 20 in un discorso televisivo. Secondo indiscrezioni di stampa, Macron avrebbe intenzione di nominare un nuovo premier entro 24 ore. Tra i nomi che circolano, quello dell’ex premier Bernard Cazeneuve, quello dell’attuale ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu e quello dell’attuale ministro dell’Interno, Bruno Retailleau.

