La moglie del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, ha incontrato il presidente eletto Usa Donald Trump al Trump International Golf Course a West Palm Beach, in Florida. “Ho partecipato a una cena al golf club del presidente eletto Donald Trump, alla quale sono stata invitata da lui”, ha riferito la first lady israeliana in un post su Instagram in cui ha pubblicato una foto in cui la si vede seduta al tavolo accanto al tycoon. “Durante l’incontro, che è stato cordiale e amichevole, abbiamo discusso di molti argomenti, fra cui la salda amicizia tra Israele e gli Stati Uniti e l’importanza di continuare a coltivare il legame unico fra i nostri Paesi”, si legge nel post su Instagram, che ha una versione in ebraico e una in inglese.

“Ho anche portato all’attenzione del Presidente l’immensa sofferenza che Israele ha patito il 7 ottobre e la disumanità dei terroristi di Hamas che tengono in ostaggio i nostri cittadini in condizioni durissime. Ho sottolineato l’urgente necessità di agire per il loro rilascio e il loro rapido ritorno”, prosegue Sara Netanyahu nel post. E ancora: “Abbiamo anche discusso dell’importanza strategica della vittoria di Israele nella lotta contro l’asse del male, per un futuro più stabile e sicuro in Medioriente e nel mondo”, scrive. Il Times of Israel riporta che Sara Netanyahu si trova a Miami per diverse settimane per fare visita al figlio Yair.

